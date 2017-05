[Promo] La Steel HR de Withings à partir de 150 €

Withings, constructeur français d'objets connectés, propose actuellement - et jusqu'au 31 mai - 20 % de réduction sur sa dernière montre, la Steel HR. Tous les modèles sont concernés : ceux (noir ou blanc) dotés d'un boîtier de 36 mm de diamètre (151,96 € au lieu de 189,95 €), la version de 40 mm (159,96 € au lieu de 195,95 €) et même le modèle Special Edition Leather (183,46 € au lieu de 229,95 €).



A l'instar des montres qui l'ont précédée, la Steel HR bénéficie d'un design sobre et raffiné. Son boîtier est en acier inoxydable et ses aiguilles sont en chrome. Le tout est étanche à 50 mètres.



La nouveauté de la Steel HR réside dans son petit écran LCD qui vient compléter l'affichage de l'heure et le cadran secondaire, lequel indique, en pourcentage, où vous en êtes par rapport à votre objectif quotidien d'activité physique. L'écran LCD permet désormais de voir qui vous a envoyé un mail, qui vous appelle et vos statistiques sportives (distance parcourue, nombre de pas effectués, calories brûlées).



Le nouvel écran LCD indique également votre rythme cardiaque, car l'autre nouveauté de la Steel HR est l'intégration d'un capteur cardiaque. La montre affiche une autonomie de 25 jours et dispose d'une fonction qui va vous réveiller au meilleur moment.







