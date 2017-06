Monument Valley 2 - Official Release Trailer - out now

Le studio ustwo Games Ltd a marqué cette édition de la Worldwide Developers Conference (WWDC) en annonçant la suite de son jeu mobile de réflexion, Monument Valley. Un titre sorti en 2014 et qui avait été élu, meilleur jeu de l’année par Apple. Le second volet est d'ores et déjà disponible sur les appareils mobiles tournant avec une version antérieure à iOS 9. Les habitués du genre retrouveront le même univers original que la première version.

Monument Valley 2 présente en effet un ensemble de paysages, aux géométries improbables, agrémenté de passages secrets et d'énigmes. Le but du jeu sera de « percer les secrets de la Géométrie Sacrée ». Cependant, le gameplay a changé puisque les joueurs guideront une mère et son enfant alors que le premier volet ne mettait en scène que la princesse Ida. Enfin, le studio introduit un système de zoom.

Monument Valley 2 est déjà disponible sur l’App Store avec un prix fixé à 5,49€. Il n’existe pas encore de version Android pour le jeu. Cependant, le studio ustwo Games Ltd promet d’y travailler sans pour autant dévoiler une date de sortie.

> > > Lire aussi PS4 : une version gold annoncée avant l'E3 ?