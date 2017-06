Monument Valley 2 : 200 Mo en moins et des performances améliorées

Présenté lors de la dernière conférence développeur d’Apple, Monument Valley 2 bénéficie aujourd’hui d’une première grosse mise à jour qui vient corriger et optimiser son code.



Suite du jeu mobile évènement de l’année 2014, Monument Valley vient d’hériter d’une suite qui passe désormais en version 1.0.2. Pour rappel, on y dirige une mère et sa fille dans une suite de tableaux organisés en casse-têtes, l’objectif étant d’atteindre la sortie.



Aucune fonction ou niveau supplémentaire avec cette mise à jour, mais des corrections notamment au niveau de la localisation du jeu et une amélioration de ses performances globales.



Autre ajout bienvenu, l’espace nécessaire à l’installation de Monument Valley a été revu à la baisse avec 200 Mo en moins. Un régime agréable pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dont le stockage n’est pas extensible.

