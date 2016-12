Ce gadget iPhone est un projecteur d'histoires pour les enfants

Conçu par Natalie Rebot, une mère de famille, Moonlite apporte une nouvelle solution pour les parents qui souhaitent lire une histoire à leurs enfants en vue de les aider à s’endormir. Fixé sur le flash d’un smartphone, ce gadget projette les récits sur le mur ou sur le plafond et des effets sonores contribuent à immerger les parties prenantes. On peut dire que le concept a séduit les internautes puisqu’ à 16 jours de la fin de sa campagne de financement sur Kickstarter, il a déjà obtenu plus de 700% de la somme souhaitée. Un exemplaire est proposé au prix de 35 dollars et la livraison est programmée pour le mois d’avril 2017.

Les nouvelles technologies au service de l’éducation

Moonlite

L’appareil projette des images en Full HD et les effets sonores enrichissent la qualité de l’expérience. Pour 35 euros, l’acheteur recevra deux histoires gratuites en plus du gadget. En tout, le concepteur a créé sept titres à contenu éducatif. Par exemple, « Alphabet Fun » faciliterait l’apprentissage des lettres en combinant les éléments visuels et auditifs. Si on souhaite obtenir le pack complet, il en coûte 65 dollars.

