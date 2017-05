Selon une étude scientifique, les morsures de T-Rex feraient très mal (merci la science!)

Le T-Rex est bien la terreur des dinosaures avec sa taille imposante, mais surtout ses mâchoires aux dents acérées. Cependant, le mode de vie de ce carnivore des temps anciens reste encore méconnu. Il pourrait couvrir une surface d’un millier de kilomètres carrés, mais ses habitudes alimentaires font encore débat tout comme sa méthode de chasse. En tout cas, une chose est sûre : les morsures du T-Rex font "très mal".

Les paléontologues américains Paul Gignac et Gregory Erickson sont arrivés à cette conclusion en réalisant un modèle informatique du tyrannosaure. Ces chercheurs sont partis de la structure musculaire des crocodiles actuels qui présentent une similitude avec le T-Rex. Le modèle a permis d’évaluer toute la puissance de la mâchoire du dinosaure. Elle s’ouvre sur plus d’un mètre et peut broyer ses victimes avec une force de 3600 kg. Aucune proie ne s’échappe indemne du prédateur d’autant plus qu’au niveau des dents, la pression monte à 30 tonnes/cm2. À ce stade, la structure osseuse cède complètement.

À la lumière de cette étude, la théorie de certains paléontologues paraît surprenante. Serait-il possible que le « Roi des reptiles tyrans » soit juste un charognard opportuniste ?

