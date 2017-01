Motiv Ring : cet anneau cache un tracker d'activité complet

Motiv Ring (ou tout simplement Motiv), c'est le nom donné à un tout petit accessoire qui recèle bien des fonctionnalités. Ses concepteurs ont réussi un véritable tour de force en concentrant dans un minuscule appareil tout un concentré de technologie high-tech et permettant de suivre l'activité de son porteur.



Conçu en titane, le Motiv Ring est un anneau plutôt classieux et discret. Mais il s'agit surtout d'un tracker d'activité, capable de calculer le nombre de pas effectués, les calories et la distance parcourue dans une journée par son porteur. Si l'anneau peut également enregistrer des données pendant le sommeil de son porteur, il y a encore mieux : il profite d'un capteur de fréquence cardiaque optique, lequel est capable d'alimenter l'anneau et propose une autonomie allant de 3 à 5 jours. En outre, il peut aussi être alimenté via un chargeur USB porte-clé.



L'accessoire est étanche jusqu'à 5 mètres. 7 tailles et deux couleurs (gris ardoise ou or rose) sont disponibles. Actuellement en précommande, le Motiv Ring est commercialisé à 199 dollars (192 euros) aux États-Unis. Il faudra probablement patienter un peu avant de voir le bijou distribué en Europe, à moins de passer par une boîte postale ou une connaissance américaine.



>> Montres et bracelets connectés : comment choisir ? Lequel acheter ?

Démonstration et explication du Motiv Ring.