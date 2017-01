Alors même qu’il n’a pas encore été annoncé, le prochain smartphone de Lenovo a été dévoilé dans une petite annonce. C’est sur un site roumain qu’est apparu une annonce de vente pour un Moto G5 Plus. C’est l'une des premières fois qu’un prototype de smartphone est vendu sur internet avant que celui-ci n’ait été officiellement présenté. Sur OXL, la fiche technique du smartphone était détaillée en plus des photos qui avaient été prises. L’annonce proposait le Moto G5 Plus pour 1 650 Leu soit environ 366 euros.



Sur les photos, il est possible de voir que le smartphone possède un capteur d’empreintes digitales en dessous de l’écran, un port micro USB et un port jack 3,5mm. Le design du Moto G5 Plus est très similaire au Moto X dont la photo a fuité le mois dernier. En ce qui concerne l’intérieur de l’appareil, l’annonce affirme que le smartphone serait équipé d’un écran Full HD de 5,5 pouces et d’un processeur Snapdragon 625. Le Moto G5 Plus possède également 4 Go de RAM, de 32 Go d’espace de stockage et d’une batterie de 3 080 mAh.



Il faut néanmoins prendre ses informations avec du recul. Mais l’existence d’un prototype aussi avancé laisse penser que Lenovo pourrait bien présenter son nouveau smartphone plus tôt que prévu.

