Moto Z2 Play : les caractéristiques du futur smartphone se font la malle

Alors que le Moto Z Play a été présenté en août dernier, son successeur, le Moto Z2 Play, fait l’objet de plusieurs fuites chez Winfuture. Le site allemand a ainsi dévoilé aussi bien des visuels du futur smartphone que certaines de ses caractéristiques attendues.

C’est début juin que devrait être officiellement dévoilé la nouvelle gamme de smartphones de Motorola. A en croire le site allemand Winfuture, le Moto Z2 Play devrait faire partie des nouveaux appareils dévoilés par Lenovo, tout comme le Moto Z2 Force. Celui-ci succéderait logiquement au Moto Z Play de l’an dernier dont il reprendrait les grandes lignes, mais également certaines caractéristiques. Ainsi, selon Winfuture, le Moto Z2 Play, comme le modèle de l’an dernier, devrait être équipé d’un écran Full HD de 5,5 pouces. Il devrait également être compatible avec la gamme de modules Moto Mods qui permet d’ajouter des fonctionnalités aux smartphones Moto de Lenovo.

Cependant, le Moto Z2 Play devrait également être plus puissant que le smartphone de l’an dernier, avec l’intégration d’une puce Snapdragon 626 de Qualcomm en lieu et place du Snapdragon 625. Le stockage serait par ailleurs doublé, passant de 32 Go à 64 Go.

Cependant, certaines des caractéristiques dévoilées par Winfuture semblent être un pas en arrière, à l’image du capteur photo qui devrait être de 12 mégapixels à l’arrière, contre 16 mégapixels pour le Moto Z Play, ou surtout de la batterie. Lenovo abandonnerait ainsi la large batterie de 3500 mAh de l’an dernier pour revenir à une capacité plus limitée de 3000 mAh, voire de 2820 mAh selon les chiffres mesurés par le régulateur chinois TENAA.

Le Moto Z2 Play devrait être officiellement annoncé par Lenovo dans le courant du mois prochain. Aucune information n’a cependant été donnée quant au tarif ou à la disponibilité du smartphone.