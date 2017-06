Smartphone : le Moto Z2 Play est enfin officiel

Après plusieurs semaines de rumeurs, Lenovo vient finalement de présenter son nouveau smartphone, le Moto Z2 Play.

>>> Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?

Dévoilée l’an dernier, la gamme Moto Z de Lenovo se refait une jeunesse avec la présentation du nouveau Moto Z2 Play. Comme les modèles de l’an dernier, ce nouveau smartphone est compatible avec les modules Moto Mods et peut donc se voir ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires comme un meilleur capteur photo, un meilleur son ou des contrôles physiques grâce à une manette pour les jeux mobiles.

Du côté des caractéristiques, les annonces sont pour l’heure assez limitées. En effet, outre un écran Amoled de 5,5 pouces, 30 heures d’autonomie, un processeur huit-cœur cadencé à 2,2 GHz, un capteur photo en façade de 5 mégapixels avec dual flash et un lecteur d’empreintes servant également de bouton d’accueil et intégrant plusieurs fonctions de navigation, on n’en sait pas davantage. Qu’il s’agisse de la définition de l’écran, de la nature du processeur, du stockage, de la mémoire vive ou du capteur photo arrière, Lenovo laisse pour l’instant planer le doute.

À en croire les informations du site WinFuture dévoilées la semaine dernière, le Moto Z2 Play serait toutefois doté d’un processeur Snapdragon 626, de 64 Go de stockage, d’un affichage Full HD, d’un capteur photo principal de 12 mégapixels et d’une batterie de 3000 mAh

Il en va de même du côté du tarif et de la disponibilité pour lesquels aucune information n’est pour l’instant communiquée par Lenovo. On sait néanmoins que le Moto Z2 Play sera commercialisé quelque part « dans le courant de l’année ».