Le 1er juin un nouveau Motorola arrive... Moto X ou Moto Z2 ?

Un nouveau smartphone Motorola sera présenté le 1er juin indique le compte Twitter de la filiale canadienne de la marque.

« Devinez quoi ?! Nous allons annoncer le prochain téléphone audacieux de Motorola le 1er juin. » Ce tweet succinct s’accompagne d’un GIF qui n’en dévoile pas plus sur ce fameux smartphone à venir. On sait néanmoins que Motorola a prévu de présenter encore plusieurs modèles avant la fin de l’année.



Aussi, on peut hésiter entre la présentation d’un Moto X et celle d’une gamme entière, remplaçante des Moto Z. Concernant celle-ci, elle pourrait se composer de trois modèles, d'après les rumeurs : les Moto Z2, Moto Z2 Play et Moto Z2 Force.

>>> Moto Z2 Play : les caractéristiques du futur smartphone se font la malle

Parmi eux, seul le Z2 Play aurait une configuration de moyen de gamme malgré son grand écran Full HD de 5,5”. Il embarquerait aussi, toujours selon les fuites, un Snapdragon 626, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Sa partie photo serait animée par deux capteurs avant et arrière de 5 et 12 mégapixels. Une batterie de 3000 mAh achèverait la liste de ses composants.



Les Moto Z2 et Z2 Force s’appuieraient, quant à eux, sur un Snapdragon 835, l’un des processeurs mobiles les plus puissants du marché. Le Z2 Force se distinguerait par un écran incassable via la technologie ShatterShield de Motorola. On parle également d’y voir un double capteur photo à l’arrière et un double flash à l’avant.



La nouvelle gamme Moto Z2 ferait aussi le jeu des Moto Mods, système permettant de brancher des accessoires à son smartphone, mais ferait également disparaître la prise casque. Une tendance qui pourrait mener Motorola à fournir un casque USB ou Bluetooth avec ses smartphones.

>>> Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?