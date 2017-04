Le nouveau Moto Z Force réintègre la prise Jack pour écouteurs

La tendance sur les récents modèles de smartphones, comme chez Motorola, était de ne plus intégrer de prise Jack pour brancher des écouteurs. Toutefois, pour son nouveau modèle Moto Z2 Force, le constructeur vient de le réintégrer pour le plus grand plaisir des habitués. Ce sont OnLeaks et Android Authority qui ont confirmé la rumeur en publiant un rendu 3D dans lequel le téléphone serait bien doté d’une prise Jack 3,5mm. Mais ce retour n’indique pas si la décision a été prise parce que le modèle précédent, dépourvu de cette prise, n’avait pas connu le succès commercial espéré.

Côté design, ce smartphone aura bien un affichage de 5,5 pouces et sera plus fin que son prédécesseur. D’autre part, comme de plus en plus de smartphones, sa caméra intégrée aura bien un double objectif et une plateforme système Snapdragon 835 pour lui assurer de bonnes performances. Il ne reste plus qu’à connaître le prix auquel il sera vendu et sa date officielle de sortie.