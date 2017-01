Mozilla dévoile son nouveau logo

Il y a quelques mois, Mozilla avait lancé une campagne sur Internet visant à définir sa nouvelle identité visuelle. En ce début d’année, l’éditeur de Firefox présente donc son nouveau logo ainsi que les changements qui seront opérés en terme d’image.

Le nouveau logo de Mozilla joue donc la carte de la sobriété, avec une police de caractères quelque peu modifiée pour rappeler les tout premiers caractères d’une adresse Web, qui « rappelle qu’Internet est au coeur de Mozilla ». L’éditeur en profite également pour diffuser sa police de caractères baptisée Zilla, et créée pour l’occasion par un contributeur néerlandais. Elle est libre et gratuite.

Plus que le logo, c’est toute l’identité visuelle de Mozilla qui change cette année. Ainsi, la marque se veut plus colorée, déjà avec un logo décliné en plusieurs versions, mais aussi avec une page Web moins austère. Le but avoué pour Mozilla est de créer une identité plus facilement reconnaissable, tout en proposant des déclinaisons qui resteront dans la même veine pour ses différents projets. En outre, la marque n’exclut pas de mettre en vente toute une gamme de produits dérivés, des t-shirts aux autocollants, pour faire la promotion de sa nouvelle tête.