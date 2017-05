Ce gadget à 14$ rend vos enceintes filaires compatibles Bluetooth

Avec la dématérialisation des supports pour le numérique, la musique se trouve quelquefois concentrée dans les smartphones ou les tablettes. Il existe des écouteurs avec une bonne qualité sonore, mais les haut-parleurs conviennent mieux pour certaines occasions. Il est même possible de transformer votre chaine Hi-Fi classique en enceinte compatible Bluetooth.

C’est notamment le cas du récepteur Mpow Streambot. À son exterminé, il dispose d’une prise jack 3,5 mm pouvant entrer sur n’importe quel système audio, notamment via l'entrée auxiliaire. Une puce CSR 4.1 gère la connexion Bluetooth, rendant le Mpow Strembot compatible avec plusieurs appareils dans un rayon de dix mètres. Une fois allumé, le gadget est détecté comme un périphérique Bluetooth et peut gérer deux appareils électroniques simultanément. L’autonomie est de huit heures, tandis que la recharge s'effectue en une heure et demie.

Mpow Bluetooth Receiver Streambot est déjà disponible à 15 euros. Il agit en récepteur, mais il existe également des modèles qui jouent le rôle de transmetteur. Ils sont notamment nécessaires quand il s’agit d’écouter le son de la télévision avec des écouteurs sans fil.