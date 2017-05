MSI GE62 contre MSI GS63 : c'est qui le plus fort ?

Nos collègues de Tom's Hardware ont concocté un intéressant face à face : ils ont fait s'affronter deux ordinateurs dédiés aux joueurs du fabricant MSI, qui s'affichent au même prix (à 30 euros près) et sont équipés des mêmes composants, à quelques détails près. D'un côté, on a donc le GE62 7RE-210FR, et de l'autre le GS63 7RE-014XFR.

Et pourtant, en termes de performances, les différences sont bien là. Alors, comment expliquer cet écart ? Toutes les réponses se trouvent dans le comparatif réalisé par Tom's Hardware.

Comparatif PC portables gaming : faut-il préférer le plus fin ou le moins cher ?