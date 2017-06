Il existe un musée des fails et il est en Suède

Inside the Museum Dedicated to Failed Gadgets

Le psychologue, Samuel West, célèbre pour son ouvrage « Musée de l’échec » a décidé de prolonger l'expérience qui a commencé avec son livre. En effet, il est à l'origine d'une exposition qui regroupe 51 produits qui ont été un fiasco commercial. L'idée de cet événement temporaire est de donner naissance à un projet plus ambitieux et durable : un musée. Ce musée, sera situé dans la ville de Helsingborg, en Suède, veut montrer l’importance de ces revers dans la société. « Nous savons que 80 à 90 pour cent des projets d'innovation échouent, et vous ne lisez jamais rien à leur sujet », explique Samuel West en ajoutant : « Et s'il y a quelque chose que nous pouvons faire de ces échecs, c’est d’apprendre d’eux ».

Ainsi, ce musée du fail veut regrouper tous les types d'échecs qu'ils soient de petites tentatives ultra révolutionnaires ou des projets solides qui n'ont pas réussi à convaincre. Certains projets Kickstarter par exemple, veulent innover, mais le concept ne séduit pas toujours. Ces inventions restent ainsi dans les tiroirs contrairement à d’autres produits lancés à grande échelle qui ont occasionné de lourdes pertes financières. Mais d'autres projets plus ambitieux arrivent à terme avant de faire un énorme flop commercial. Historiquement, la Ford Edsel entre dans cette catégorie, elle qui avait connu une importante campagne publicitaire et quelques soucis techniques.

Comme la Ford Edsel et son système de commande d’embrayage par bouton-poussoir, ces objets représentent néanmoins un désir d'innover, propre au développement des entreprises. Les grands noms comme Apple, Harley Davidson ou Coca Cola ne sont ainsi pas à l’abri de l’échec. Apple a bien raté sa tentative de console avec la Pippin tandis que Coca Cola a essayé de doper sa boisson à coup de caféine en lançant une version « black ».

L'initiative de Samuel West est intéressante pourrait être saluée par de nombreux visiteurs.



