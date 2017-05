Elon Musk demande l’aide du public pour trouver le nom de son projet de tunnel

Elon Musk n’en finit plus avec ses projets. Après ses voitures autonomes, ses fusées réutilisables, ses toits solaires et son train à grande vitesse, le patron de Tesla travaille sur un tunnel pour voiture.

Il y a environ une semaine, à l’occasion du TED Talk à Vancouver, Elon Musk présentait son tout dernier projet. Pour lutter contre les embouteillages, Elon Musk a développé un système de tunnel sous-terrain qui descend la voiture et la transporte vers sa destination en un temps record.



Ce projet est développé sous la société nommée The Boring Company. Mais voilà qu’Elon Musk veut trouver un nom pour son nouveau concept de tunnel, ce qui n’est pas tâche facile à en croire ses différents tweets. Il a en effet demandé de l’aide du public pour trouver des idées de nom pour son tunnel sur son compte Twitter officiel. Par conséquent, si vous pensez avoir une bonne proposition, n’hésitez plus et faites-lui savoir.



