MX-Phoenix : le robot araignée qui fait flipper

MX-Phoenix effrayera sans doute les arachnophobes et amateurs de film de science-fiction qui présente les robots de l'espace comme une menace pour l’humanité. Mais son inventeur Kåre Halvorsen, ingénieur au Centre de technologie d'assistance pour Rogaland à Bergen, en Norvège, rassure et précise que ce robot-tarentule sort tout droit de son garage.

MX-Phoenix hexapod robot outdoor part II

Si les araignées possèdent huit pattes, ce prototype s’appuie sur six membres équipés chacun de trois moteurs. Des algorithmes de contrôles avancés sont exécutés sur un microcontrôleur embarqué afin que les 18 moteurs travaillent en synchronisation. La démarche de ce robot hexapode lui facilite le parcours d'un terrain accidenté. Selon Kåre Halvorsen, MX-Phoenix continuera à avancer même si une patte est désactivée. Derrière ce système sophistiqué, il a également conçu une télécommande personnalisée pour guider le robot à distance.

« Mon objectif principal est de s'amuser et de continuer à apprendre et à développer de nouveaux robots », explique Kåre Halvorsen qui n’envisage pas encore de commercialiser sa création. Cependant, il trouve déjà quelques utilisations potentielles à MX-Phoenix. En plus des missions de recherche et sauvetage, ce robot pourrait un jour percer au cinéma…