Des chercheurs d'or dans l'Espace ? La NASA va miner Psyché

Le vaisseau spatial Psyché arrivera sur l’astéroïde 16 Psyché en 2030, huit ans après son lancement depuis la Terre. En plus de représenter près d’1% de la masse totale de la ceinture d’astéroïdes (16) Psyché serait également riche en minéraux métalliques. L'objectif de la NASA est donc d'aller miner cette astéroïde.

Quand l’eau est plus précieuse que l’or

L'étude scientifique de 16 Psyché pourrait être une première étape dans l’exploitation minière d’astéroïdes. Les partisans de l'exploitation minière d'astéroïdes pensent que les roches de l'espace à travers le système solaire sont probablement constituées des mêmes matériaux que celles de la Terre. Mais les plus précieux minerais ne seront pas nécessairement l'or ou le platine. « Si nous y allons et découvrons qu'elle est facilement exploitable et qu’il a des ressources minérales qui pourraient être converties à l'eau, Psyché pourrait être le parfait tremplin pour explorer le système solaire », a déclaré Elkins-Tanton, un responsable de la mission Psyché. Plus que des minerais précieux la NASA espère donc y trouver des traces d'eau.

NASA’s New Discovery Missions

Mais il y a encore un long chemin à faire avant que tout type d'exploitation minière d'astéroïdes par des robots devienne une réalité. En effet, les recherches sont toujours en cours. À part la NASA, la société minière d’astéroïde Planetary Resources a aussi lancé une mission afin d’étudier le moyen d’extraire des ressources dans l’espace.

