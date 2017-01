12 ans plus tard, la NASA rejoue son atterrissage sur Titan

Avant de capturer des images inédites de Saturne dans l’espace, la sonde Casini de la NASA a largué son compagnon Huygens sur la plus grande lune de Saturne, Titan. L’atterrissage historique de cette sonde a eu lieu le 14 juin 2005. Douze ans plus tard, l’agence spatiale a rassemblé les données et images envoyées par Huygens pour reconstituer la scène.

Descente sur Titan

La descente dans l’atmosphère brumeuse de Titan a duré près de deux heures et demie. La vidéo ci-dessous ne dure que quelques minutes, mais il n’en reste pas moins qu’elle reproduit fidèlement le parcours de la sonde. À une altitude d’environ 9 kilomètres, elle pouvait retransmettre des clichés des montagnes escarpées et des ravins de Titan.

Grâce à Cassini et Huygens, la lumière est maintenant faite sur les reliefs de Saturne et de sa lune complexe où la température descend jusqu’à des centaines de degrés au-dessous de zéro. La NASA pourrait envoyer un dispositif pour déceler des formes de vies dans la mer de méthane de Titan.