La sonde Cassini fait une superbe photo de Daphnis

Curiosity de la NASA avait embarqué un module de descente de 350 kg nommé Huygens. Une fois largué, ce dernier avait découvert des traces d’eau sur Mars. Mais de son côté, la sonde Cassini n’a pas chômé. Elle a récemment capturé des images fascinantes d’une lune de Saturne.

Saturne a de nombreux satellites naturels et on lui connait près de 31 lunes de moins de 10 km de diamètre. Mais il existe des satellites particuliers dont les effets ont suscité des hypothèses sur leur existence. À l’intérieur de l’anneau A, ce sont Pan et Daphnis qui sont les plus connues.

Daphnis, le satellite berger

Daphnis est si petite qu’elle n’a été découverte qu’en 2005. Cassini n’aurait probablement pas pu la repérer si elle n’orbitait pas à l’intérieur de l’anneau A. En effet, ce satellite naturel de huit kilomètres de diamètre y crée des vagues après son passage dans la lacune de Keeler.

Dans cette nouvelle image prise à une distance de 28 000 kilomètres, Daphnis marque une déformation sur son sillage alors qu’elle se déplace sur les bords de l’anneau A de Saturne.

La mission de la sonde Cassini prendra fin ce mois de septembre.

>>> Lire aussi De nouvelles hypothèses sur l'origine de la Lune