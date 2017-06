Le nouveau véhicule d’exploration de Mars de la NASA est hallucinant

Depuis le début de l’exploration de la planète Mars, la NASA a déjà envoyé quatre véhicules d’exploration, afin de prélever et d'analyser des échantillons rocheux, ou encore de prendre des photos de l’environnement de la planète rouge. Bien que l’intérêt de la conquête de Mars soit de plus en plus insistant, il n’existe toutefois toujours pas de plan réel d’y envoyer les premiers hommes.



Toutefois, la NASA vient de dévoiler une sorte de concept car, le “Mars Rover”, qui pourrait être utilisé par les premiers astronautes qui se rendront sur Mars. Le Mars Rover ressemble assez à une Batmobile (façon Christopher Nolan), qui disposerait de deux roues à l’avant et quatre à l’arrière.



Néanmoins, ce véhicule ne confirme en rien un quelconque projet, il s'agit surtout d'une preuve de concept. Pour l'instant, on imagine ce bolide dans un nouvel épisode de film de SF plutôt que piloter par des astronautes.



Ce véhicule d’exploration de Mars n’a pas été directement pensé et construit par les équipes de la NASA mais par des constructeurs de voitures personnalisées indépendants qui ont proposé leur concept car à l’agence spatiale américaine. C’est pourquoi le Mars Rover arbore le logo de la NASA sur son capot.



Ce bolide futuriste qui fonctionne entièrement à l’énergie électrique peut rouler jusqu’à environ 110 km/h, soit un équivalent de 25 km/h sur Mars mais nous ne sommes encore une fois pas prêts de le voir partir sur la planète rouge de sitôt !