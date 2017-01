NASA : une mixtape pour les plus grands hits de 2016

La NASA termine l’année avec un regard derrière l’épaule sur ses projets de 2016 et nous fait partager cette vision. Le centre de vol spatial Goddard, principal centre de la NASA consacré à la recherche scientifique, a publié sur YouTube une compilation de certains de ses plus gros projets de l’année 2016.

NASA Goddard’s 2016 Mixtape

La plus grosse agglomération de scientifiques et d'ingénieurs en aérospatiale des États-Unis a en effet tenu à montrer ses grands moments de 2016, on y notera :



- Les opérations Hubble, avec la découverte, grâce au télescope spatial, d’un univers observable comportant 10 fois plus de galaxies que l’on ne pensait.



- L’opération Icebridge ayant mesuré les glaces à la surface de l'Antarctique durant huit ans.



- Mais aussi la mission de la sonde Osiris Rex qui pour la première fois sera chargée de ramener un échantillon du sol de l'astéroïde Bénou. Et d’autres projets...



Une vidéo remplie de découvertes scientifiques sur une bande-son relaxante.

