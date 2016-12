NASA : la prochaine mission vers Mars aura lieu en 2022

La NASA envisage d'envoyer un nouvel orbiteur sur Mars, il sera baptisé Next Mars Orbiter ou « NeMO ». L’envoi de cet appareil servirait à remplacer des matériels vieillissants et permettrait aussi d’obtenir des images et des données scientifiques supplémentaires. Ces informations sont utiles en vue d’une éventuelle mission humaine dans les années 2030. Même si le financement final n’a pas encore été approuvé, cinq entreprises ont reçu chacune une enveloppe de 400 000 $ pour des études conceptuelles.

Préparer la venue des missions habitées

Actuellement, Curiosity et Opportunity parcourent la surface martienne et plusieurs sondes sont en orbite. Même si ces appareils fournissent des détails intéressants sur la planète rouge, leur durée de vie est limitée. Pourtant, de nombreuses questions demeurent sans réponse, notamment la quantité d’eau disponible et si la planète est habitable en vue d’une mission habitée dans la décennie 2030. Dans cette optique, une meilleure connaissance des couches de glace est nécessaire.

Par ailleurs, améliorer les moyens de communication est primordial. Les principaux relais sont en mission depuis un certain temps. Les équipements de Mars Odyssey (2001) et Mars Reconnaissance Orbiter (2006) vieillissent et même si MAVEN (Mars Atmosphere et Volatile Evolution Mission) est arrivée en 2014, la présence d’une autre sonde offrirait plus de garanties.

Tester la propulsion solaire électrique

Les missions spatiales coutent cher et utiliser la propulsion solaire électrique constitue une piste envisageable en vue de réduire les dépenses. Les panneaux solaires du vaisseau créeraient de l’électricité qui ioniserait les atomes de xénon. Quand ils sortiraient par l’arrière de l’engin, ce mouvement propulserait le vaisseau spatial. Grâce à cette technologie, on peut affecter la puissance économisée vers d’autres appareils.

