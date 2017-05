Cette vidéo de la NASA vous dit tout sur les nuages

Les formes nuageuses inspirent parfois les photographes, mais elles fournissent surtout de précieuses indications à la NASA Earth Observatory qui dispose de satellites en orbite au dessus de l’atmosphère. Cette branche de l’agence spatiale américaine a compilé dans une vidéo des photos impressionnantes qu’elle a capturées au fil des ans. La séquence lève également le voile sur l’origine des nuages et leurs caractéristiques.

A Celebration of Clouds

Il faut dire que les images prises par des satellites comme Landsat 8 ou Terra permettent d’avoir une vue d’ensemble des nuages. L’une des photos les plus impressionnantes de la NASA a été prise en Oklahoma. On observe une structure qualifiée de « nuage de perforation » par les spécialistes. En fait, le passage des avions de ligne crée des trous dans la fine couche de nuage. Au voisinage des côtes de la Mauritanie, la NASA a observé en 2016 une configuration particulière due au contact d’un vent venant d’Afrique et de l’océan Atlantique. Voici les photos :