Comment la NASA teste ses robots martiens sur Terre

How To Not Break A Mars Rover

Alors que les astronautes plongent dans les piscines géantes pour s’habituer à l’espace, l’équipe de la Jet Propulsion Labotory prépare les robots martiens afin qu’ils puissent être pleinement fonctionnels sur la planète rouge. Une fois lancés, ils seront livrés à eux mêmes et devront surmonter les obstacles de façon autonome.

Le YouTubeur Tom Scott est allé à Pasadena, en Californie où la Jet Propulsion Laboratory dispose d’un terrain reproduisant le relief de Mars. Baptisé « Mars Yard », le site reproduit le relief de la planète rouge et accueille les robots de la NASA pour des tests avant leur mise en orbite. Les rochers et le sable sur le site ont fait l’objet d’une étude afin d’offrir une simulation plus réaliste. Le centre de recherche dispose également d’un modèle en taille réelle du robot Curiosity. Il embarque des outils moins complexes que la version originale et servira surtout à l’entrainement du personnel chargé de conduire les rovers.

Les conducteurs doivent prendre en compte le fait que les signaux prennent entre quatre et 24 minutes pour aller de la Terre à la planète Mars. Pour Paolo Bellutta, c’est devenu presque une routine puisqu’il dispose déjà de treize ans d’expérience. Il explique que la commande peut être complète ou partielle grâce à un logiciel de navigation embarquée.