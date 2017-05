Navigateur : dites adieu aux barres d'outils

Le navigateur, on l'utilise au quotidien et sans relâche. C'est très certainement le logiciel qui est le plus sollicité dans une journée, alors autant en prendre en soin et faire en sorte qu'il reste aussi « propre » que possible. Mais quoi de plus agaçant qu'une barre d'outils qui vient s'installer subrepticement dans le browser ? Pour en finir avec ce type d'indésirables, et avec tous les adwares quel que soit leur genre, voici une sélection de logiciels, certes totalement gratuits, mais ô combien pratiques et incontournables.

Navigateur : les meilleurs outils pour éradiquer les adwares et les barres d'outils