Pas de navigateur web pour la Nintendo Switch

À un peu moins d’un mois de sa sortie, on apprend que la Nintendo Switch n’aura pas de navigateur web embarqué. Nintendo aurait décidé de privilégier l’aspect jeu. C’est dans une interview accordée au Time que le CEO de Nintendo a annoncé la nouvelle. Tatsumi Kimishima a en effet déclaré : « Étant donné tous les efforts que nous avons faits pour faire de la Switch une incroyable plateforme de jeu dédiée, elle n’en supportera pas [de navigateur web], du moins au lancement. »



Après les vidéos streaming qui ne seront pas disponibles sur la Nintendo Switch, la console ne proposera donc pas le navigateur web, en tout cas pas pour son lancement. Elle possède en effet la connexion Wi-Fi, ce qui laisse donc supposer que le support sera ajouté plus tard lors d’une mise à jour. Nintendo vient d’ailleurs de dévoiler une vidéo qui présente sa nouvelle console et toutes ses fonctionnalités.



À noter également que la société vient de connaître un très bon lancement avec son nouveau jeu pour smartphone. Fire Emblem Heroes a en effet été téléchargé plus d’un million de fois dès la première journée de lancement. Le jeu a notamment déjà généré 5 millions de dollars à Nintendo.

