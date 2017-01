Airbar : et votre MacBook Air devint tactile...

Déjà sortie en 2016, la Neonode AirBar est un petit accessoire qui rend tactile l'écran d'un . Mais jusqu'à présent, celle-ci n’était compatible qu’avec certains appareils tournant sous Windows...



Bonne nouvelle : vous allez pouvoir utiliser une AirBar spécifiquement conçue pour l’écran du MacBook Air 13,3 pouces. Et ce pour le plus grand bonheur de tous les inconditionnels d'Apple qui désespéraient d’avoir un jour un ordinateur tactile. Cette nouvelle AirBar a été présenté au CES 2017 de Las Vegas et sera disponible à partir du mois de mars à un prix de 99 dollars (environ 90 euros). Concrètement, le principe de cette AirBar pour Mac est le même que pour les PC. Unique différence : la barre qui se fixe au bas de l’écran est couleur argent, proche celle du MacBook Air. Celle-ci se branche aussi sur un port USB pour fonctionner. Enfin, le dispositif utilise la technologie infrarouge pour détecter la position de votre doigt.

Comment rendre tactile un MacBook Air ?

Malheureusement, la AirBar n’est disponible que pour le MacBook Air et non le MacBook Pro, puisqu'elle couvrirait alors les icônes du dashboard.



Les tests semblent quant à eux plutôt donner satisfaction au niveau de la fluidité et le toucher agréable à l’écran. Néanmoins, un seul doigt peut être utilisé. Il n’est pas possible par exemple d’agrandir ou de réduire à l'aide de deux doigts, ce qui est une option très utilisée sur les appareils tactiles.