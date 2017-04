Netflix lorgne les salles de cinéma

Voilà quelques années que Netflix investit de plus en plus dans des séries TV et des films diffusés exclusivement sur sa plateforme de vidéo à la demande. Désormais, le service de SVOD s’intéresserait de plus en plus au cinéma, mais de manière un peu particulière : certains films seraient alors diffusés simultanément sur Netflix et dans les salles obscures.

C’est dans une lettre aux actionnaires que le service s’explique sur la stratégie qui est envisagée pour les cinémas traditionnels : « puisque nos abonnés financent nos films, ils devraient être les premiers à y avoir accès. Mais nous sommes également ouverts à la diffusion dans de grandes chaînes de cinéma, si celles-ci souhaitent diffuser nos productions, comme notre prochain film Bright avec Will Smith, qui pourrait être diffusé au cinéma en même temps que sur Netflix. » Le message est clair : une diffusion au cinéma permettrait aux cinéphiles qui ne disposent pas d’un abonnement à Netflix de pouvoir malgré tout voir une production Netflix au cinéma, bien que le service de vidéo à la demande ne soit pas prêt à laisser tomber son exclusivité si facilement.

Bright, le prochain film de Will Smith, est attendu pour le mois de décembre sur Netflix. Le film, réalisé par David Ayer (Suicide Squad) et qui mettra en scène la star du grand écran, pourrait donc être le premier long métrage à être disponible en même temps au cinéma et sur Netflix, au moins aux États-Unis. Ce n’est pas la première fois qu’un service de vidéo à la demande finance une production pour le cinéma. En 2016, Amazon avait par exemple réservé deux de ses productions, Manchester By The Sea et Chi-Raq, aux salles obscures avant de les diffuser sur sa propre plateforme, Amazon Prime Video.



