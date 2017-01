Contrôler mentalement Netflix : ils en ont rêvé et ils l'ont fait

Chaque année, Netflix organise un « Hack Day » pendant lequel ses employés viennent avec des idées plus folles les unes que les autres. Parmi ces idées loufoques, on retrouve une invention qui permet de contrôler l’interface Netflix mentalement.



Ben Hands, Sagar Patil, Steve Henderson et Andy Law, tous employés du service de streaming, ont publié leur idée originale sur le blog de Netflix. Le nouveau système de contrôle mental porte le nom « MindFlix ».



Il s’agit d’un serre-tête que l’on pose au niveau du front. L’utilisateur peut ensuite prendre contrôle de l’interface Netflix avec de simples mouvements de la tête : de haut en bat et sur les côtés pour parcourir les différents menus. Encore plus étonnant : lorsque l'utilisateur souhaite sélectionner un film ou un épisode qui l'intéresse, il lui suffit de penser au mot « Play » pour lancer la lecture.



On ignore encore comment un tel outil pourrait fonctionner dans la vie réelle, mais la vidéo ci-dessous donne un aperçu. Pour le moment, Netflix a déclaré que « MindFlix » pourrait ne jamais voir le jour au sein ses produits.

