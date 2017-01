Netflix se lance dans les jeux vidéo et s’inspire de ses séries originales

En ce début de nouvelle année, Netflix a décidé de s’offrir un petit jeu vidéo. Le service de streaming lance un jeu gratuit en ligne sur la base de ses séries originales. Ainsi, vous pourrez incarner plusieurs personnages de vos séries préférées.



Le jeu se décompose en quatre niveaux chacun basé sur une série originale de Netflix. Il est en effet possible de jouer en tant que Pablo Escobar (Narcos), Marco Polo (Marco Polo), Piper Chapman (Orange is the new Black) ou Mike Wheeler (Stranger Things). Il faut toutefois préciser que Marco Polo ne fait plus partie des séries originales de Netflix puisque le show a été supprimé après la seconde saison.



Le jeu est extrêmement simple et rappelle un peu Super Mario Run en version Netflix et en version gratuite. Il suffit tout simplement de taper sur la barre d’espace de votre clavier afin de sauter pour éviter des obstacles pendant que votre personnage court. Vous pouvez également taper deux fois de suite sur la barre d’espace afin d’effectuer un double saut.



Le jeu ne dure que quelques minutes mais il peut vous permettre à tuer du temps en attendant que votre épisode Netflix se charge.

