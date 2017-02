Netflix attaqué pour le téléchargement sur mobile

Blackbird Technologies est une entreprise américaine qui a assez peu fait parler d’elle par le passé, et pour cause : elle n’a jamais sorti le moindre produit ou service. Tout ce que cette entreprise détient, c’est une collection de brevets en tous genres dans le domaine technologique, puisqu’elle est ce qu’on appelle couramment un patent troll, une entreprise qui achète tous les brevets qu’elle peut s’offrir, et dont le business repose sur le fait d’attaquer en justice les entreprises qui violeraient ces brevets. Récemment, elle vient d’attaquer Netflix, entre autres, pour son système de téléchargement de vidéos sur mobile.

C’est le brevet n° 7,174,362, enregistré en novembre 2000 à l’US Patent and Trademark Office, qui est concerné. Il décrit « une méthode et un système permettant de fournir un produit dont les données sont stockées en ligne et transférées ensuite sur un réseau informatique ». Sur cette base, Blackbird Technologies vient donc d’attaquer Netflix, Soundcloud, Vimeo, Starz, Mubi et Studio 3 Partners. Tous ces services proposent une application mobile permettant de visionner et de télécharger du contenu en ligne vers son appareil afin de le voir hors connexion. Déposé au début des années 2000, époque où les supports optiques étaient encore largement utilisés, le brevet se concentre pourtant sur l’utilisation de CD-R sur lequel les données seraient gravées après leur téléchargement. Ce détail n’empêche cependant pas Blackbird d’espérer obtenir gain de cause.

Le but pour le patent troll n’est toutefois pas de pousser Netflix à retirer ce service de son application, mais plutôt de forcer l’entreprise à lui verser des droits, dans le cas où un juge déciderait de trancher en sa faveur. L’existence même de cette fonction, moins de deux mois à peine après son lancement, ne semble donc pas menacée pour l’instant.



