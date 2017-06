Netflix lance son premier programme dont vous êtes le héros

Netflix vient de rendre disponible son tout premier programme interactif, intitulé L'Épopée du Chat Potté - Prisonnier d'un conte. Désormais, c'est donc à vous de choisir le déroulé de l'aventure et de faire en sorte que le célèbre matou révélé dans la série de films Shrek parviennent à se sortir indemne d'une drôle d'histoire.



Dans l'épisode spécial du Chat Potté que vient de diffuser Netflix sur sa plateforme de SVoD, c'est donc à vous de décider comment va se dérouler l'action, un peu à la manière d'un jeu vidéo ou d'un livre dont vous êtes le héros. Pour contrôler le déroulement de l'action, il est nécessaire de visionner le programme en question sur une TV sur laquelle l'application Netflix est disponible ou un appareil iOS. Sur les autres types d'appareils (Android, site Web, Chromecast, etc.), il est possible de regarder l'épisode qui dure 23 minutes, mais pas de profiter de l'interactivité. Notez au passage que ce programme interactif est disponible en français.

D'autres programmes du même genre sont en préparation, parmi lesquels on trouve Buddy Thunderstrike : la Pile des Peut-être (à compter du 14 juillet), Stretch Armstrong & the Flex Fighters ou encore The Breakout (2018). Une programme essentiellement destiné aux enfants, en somme.



Dans un billet posté sur le blog officiel de Netflix, Carla Engelbrecht Fisher (directrice de l'innovation chez Netflix) s'en explique : « Nous devions commencer naturellement par un programme pour la jeunesse, car les enfants sont désireux de « jouer » avec leurs personnages préférés et sont déjà enclins à taper, à toucher et à glisser sur un écran. Ils parlent aussi à leurs écrans, comme si les personnages pouvaient les entendre. Maintenant, cette conversation peut être bidirectionnelle. Il s'agit vraiment de trouver les bonnes histoires - et les conteurs - qui peuvent raconter ces récits complexes et les faire vivre de manière convaincante. »

