Altice : SFR va proposer Netflix dans son abonnement SFR Family

Ce lundi, Altice, nouveau nom de SFR, a annoncé un partenariat avec Netflix. L’offre du service de vidéo à la demande sera ainsi intégrée, à partir de ce mardi, dans les offres SFR Family.

L’accord entre Netflix et Altice concerne en fait quatre pays dans le monde où le groupe Altice propose des services télécoms : la France, Israël, le Portugal et la République dominicaine. « La France sera le premier pays dans lequel Altice lancera Netflix. Le service sera notamment proposé dans les offres SFR FAMiLY!, à partir du 13 juin », précise l’opérateur. L’abonnement SFR Family est une offre groupée Box + mobile proposée à partir de 38 euros par mois en fonction du nombre de forfaits mobiles, de leurs caractéristiques et de la box Internet choisie. Altice n’a pas indiqué si l’offre groupée avec Netflix serait proposée gratuitement ou s’il s’agira simplement d’une réduction par rapport au prix classique de l’abonnement Netflix, proposé partir de 8 euros par mois. Par ailleurs, comme le soulignent nos confrères de Business Insider, « le groupe prend toutefois le risque de noyer sa propre offre de vidéo à la demande par abonnement, SFR Play VOD à 9,99€/mois, déjà inclue dans certains de ses forfaits ».

Selon les informations du site Generation Cable, Netflix serait disponible gratuitement pendant six mois pour les abonnés SFR Family avant de passer au tarif classique de Netflix. Interrogé par nos soins, Altice s'est cependant refusé à tout commentaire, expliquant que les détails de l'offre seraient annoncés mardi. Du côté d'Altice, il pourrait surtout s'agir de se mettre à niveau de ses concurrents comme Orange ou Bouygues qui proposent Netflix sur leurs box depuis son lancement en France. Jusqu'à présent, il était en effet impossible pour les abonnés SFR, comme Free, d'accéder au service de VOD directement depuis leur box Internet.

Les offres groupées entre services de contenus et opérateurs ou fournisseurs d’accès à Internet sont une pratique en vogue depuis plusieurs années en France. Les abonnés Orange ont déjà accès à une offre privilégiée à Deezer Premium+ quand SFR lançait en 2011 un partenariat avec Spotify. Cependant, c’est la première fois qu’un opérateur français propose une offre groupée avec Netflix, plus gros service de vidéo par abonnement dans le monde.

L’offre Netflix sera disponible au sein des forfaits SFR Family à partir de ce mardi 13 juin.

