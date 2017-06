Netflix limite le nombre de téléchargements sur mobile

Cela fait quelques mois que les utilisateurs de Netflix sur iOS, Android et Windows peuvent utiliser l’application dédiée pour télécharger localement leurs contenus préférés et les regarder sans avoir à utiliser leur connexion. Si la fonction a été accueillie positivement par les utilisateurs, ces derniers sont de plus en plus nombreux à rencontrer une de ses limitations les plus contraignantes : le nombre de téléchargements d’un contenu est limité par l’application. Ainsi, certains utilisateurs ont été prévenus qu’ils devront désormais attendre plusieurs mois avant de pouvoir télécharger à nouveau une vidéo.

Voilà une limitation que Netflix s’était bien gardé d’ébruiter lors du lancement de sa fonction de téléchargement local. Il aura fallu que les premiers utilisateurs soient mis devant le fait accompli pour la découvrir : les téléchargements de films et série sur Netflix sont soumis à une limite qui, si elle est dépassée, bloquera la fonction sur ledit contenu pour un temps limité. Une fois la limite atteinte, une erreur 10016-22006 apparaît et l’application préviendra alors l’utilisateur de la date à laquelle il pourra télécharger la vidéo concernée à nouveau.





Il n’est pas nécessaire de télécharger plusieurs fois de suite un même contenu pour atteindre cette limite. Lors du téléchargement d’une vidéo sur son appareil, l’utilisateur est prévenu de sa « date d’expiration » après laquelle elle sera automatiquement supprimée du stockage local. S’il souhaite conserver la vidéo après cette date, il dispose d’un bouton qui lui permet de rafraîchir le téléchargement pour le conserver localement. Ce que Netflix ne dit pas, c’est que l’application compte alors cette action comme un nouveau téléchargement à part entière, ce qui aura pour effet d’atteindre rapidement cette limite après quelques rafraîchissements.

Il est surprenant que Netflix n’ait jamais communiqué sur une telle limitation, mais la raison tient peut-être aux accords de licence passés avec les différents studios produisant les films et séries, et qui pourraient imposer des limitations différentes. En outre, un tour dans le centre d’aide de Netflix indique qu’« en raison des limites imposées par les studios, il est possible que vous ne puissiez pas renouveler tous les titres. » Il existe également une très courte page d’aide dédiée à l’erreur « 10016-22006 », qui explique que « vous avez atteint la limite de téléchargements disponibles pour un film ou une série TV spécifique. Le nombre de téléchargements autorisé pour certains films et séries TV peut être limité à l’année pour un même compte. Si vous voyez ce message s’afficher, cela signifie que vous pourrez uniquement télécharger à nouveau votre film ou votre série TV à partir de la date indiquée dans le message d’erreur. » Il faudra donc redoubler de vigilance pour s’éviter une mauvaise surprise, d’autant qu’il semble impossible de consulter le nombre de téléchargements autorisés pour un contenu spécifique.



>>> Lire : Netflix, CanalPlay, OCS, Amazon, SFR Play : quel est le meilleur service pour les films et les séries ?