[CES] New Balance lance sa montre connectée avec du Intel et du Google dedans

New Balance a présenté au CES sa première montre connectée destinée au running, la RunIQ. Annoncé l’année dernière, le dispositif est le fruit d’une collaboration avec Intel et Google. L’équipementier américain espère se faire un nom sur ce créneau où seuls Apple et Samsung parviennent réellement à exister.

On peut synchroniser la RunIQ avec Strava

Dotée d’un écran AMOLED de 1.39 pouce, cette montre connectée tourne sous Android Wear. Son processeur est épaulé par une mémoire vive de 512 Mo et elle bénéficie d’un espace de 4 Go. Comme son nom l'indique, elle est conçue pour le running. Elle embarque un GPS pour mesurer le rythme et la distance. Un capteur de fréquence cardiaque optique facilite aussi la surveillance de l’état physique. Durant ses séances, le sportif peut écouter de la musique (même sans téléphone) et sa montre affiche également les notifications reçues par son smartphone (s'il est avec lui).

Selon les informations fournies par le constructeur, l’autonomie atteindrait 24 heures lors d’une « utilisation normale ». Par contre, si le GPS et le suivi du rythme cardiaque sont activés en permanence, elle ne dépassera pas les 5 heures. Cette montre est étanche jusqu’à 50 mètres et elle bénéficie d’une touche lap dédiée. Enfin, on peut la relier avec Strava, une plateforme populaire chez les adeptes de la course à pied. Les précommandes sont maintenant ouvertes. La RunIQ arrivera sur le marché le 1er février et elle coutera 300 dollars.

