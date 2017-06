Ni No Kuni 2 vous donne rendez-vous en novembre

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - "Forge a Kingsbond" Trailer | PS4, PC

L’éditeur, Bandai Namcon, donne finalement une suite à son RPG très réussi après une première annonce lors de la PlayStation Experience 2015. En effet, il vient de confirmer que Ni no Kuni II : Revenant Kingdom arrivera le 10 novembre 2017 sur Steam pour PC et sur PS4 en version console.

Le développeur Level-5 qui a déjà travaillé sur la première version, Ni no kuni : La Vengeance de la sorcière céleste, rempile avec ce titre. Il a collaboré avec l’ancien animateur du Studio Ghibli, Yoshiyuki Momose, et le compositeur Joe Hisaishi. Le design du jeu et le scénario restent ainsi fidèles au premier titre de Bandai Namcon. Cette fois, le scénario met en lumière le jeune roi Evan, contraint d’aller à l’exil après un coup d’État. Il devra construire un nouveau royaume aux côtés de ses amis Roland, un visiteur venu d’un autre monde et Tani, la fille d’un célèbre pirate de l’air.

Les Higgledies feront également partie de l’aventure et ne seront visibles qu’aux personnages ayant "le cœur pur". Mais le but ultime sera bien d’unifier à nouveau le royaume Carabas pour que toutes les créatures retrouvent une harmonie longtemps perdue.

> > > Lire aussi Super Mario Odyssey : date de sortie et nouveau trailer