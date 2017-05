Nike lance quatre nouveaux bracelets Apple Watch assortis avec ses chaussures

Nike lance quatre nouveaux bracelets pour les montres connectées Apple Watch. La marque de sport et Apple ont collaboré sur les montres AppleWatch Nike+ et plus récemment Apple Watch NikeLab.

La nouvelle collection baptisée « Day to Night » offre quatre bracelets perforés de quatre couleurs différentes. Ces bracelets destinés aux Apple Watch ont été développés pour être assortis aux nouvelles baskets de Nike. La marque va en effet bientôt sortir ses chaussures de running Air VaporMax Flyknit.

Les utilisateurs pourront donc assortir la couleur de leurs chaussures avec la couleur de leur bracelet Apple Watch. Ces nouveaux bracelets seront disponibles sur le site web de Nike ainsi que dans quelques boutiques. Apple.com devrait également les proposer quelque temps après. La collection « Day to Night » sera disponible dès le 1er juin prochain en même temps que les chaussures Air VaporMax FlyKnit.



Les nouveaux bracelets seront vendus au prix unitaire de 49$ aux États-Unis. En Europe, le bracelet serait vendu à 50€ environ.



>>>>>>>> Lire aussi : Nike lance des coques en semelle pour iPhone