Nike lance des coques en semelle pour iPhone

Après un partenariat avec Apple pour lancer une montre connectée en édition limitée, Nike propose maintenant des coques pour iPhone. Elles représentent une grande première sur le marché puisque le design s’inspire clairement des semelles de la marque américaine. Le matériau utilisé est ainsi le même que l’on retrouve sur les baskets Nike, le polyuréthane thermoplastique (TPU).

> > > Voir le [Test] Apple Watch Nike+ : faut-il craquer pour la nouvelle montre connectée d’Apple?

Nike lance deux variantes qui diffèrent selon le motif et la couleur. La Air Force 1 n’est disponible qu’en bleu tandis que la Roshe se décline en vert amande pastel et en rouge vermillon. Ces modèles sont directement inspiré des chaussures de la marque. Dans tous les cas, ces coques devraient garantir une protection contre les rayures ou les liquides pour les smartphones de la marque à la pomme. Elles dévoilent également les progrès de Nike en matière de design. Selon le constructeur, ses semelles ont beaucoup évolué grâce au travail des artistes pour la conception et à la technologie Lunarlon.

Certaines chaussures de Nike présentent des fonctionnalités qui rompent avec les modèles classiques. L’HyperAdapt, par exemple dispose notamment d’un système autolaçant et d’un processeur ARM Cortex M4.