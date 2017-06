Nikon Coolpix W300, le baroudeur

Nikon enrichit sa gamme Coolpix avec un nouveau compact qui succède à l’AW130 de 2015. Le Coolpix W300 reprend ainsi les traits caractéristiques de son prédécesseur, mais ses capacités sont plus poussées.

L’appareil photo dispose d’un zoom optique 5x et il est désormais capable de filmer en 4 K UHD (3.840 x 2.160) à 30fps. Nikon va même plus loin en proposant à l’utilisateur de prendre des photos pendant qu’il filme. Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle, mais elle se rencontre rarement sur les appareils photo 4K. Nikon opère également un changement au niveau de l’affichage. Si l’AW130 embarquait un écran OLED, le Coolpix W300 présente un TFT de 3 pouces avec 921 000 points. Pour le reste, ce compact reprend le capteur CMOS de 16 mégapixels (1/2,3 pouces) du précédent modèle tout en conservant son côté baroudeur. L’appareil supporte des températures descendant jusqu’à -10 °C, une chute de 2,4 mètres et reste étanche à 30 mètres de profondeur.

Avec la compatibilité Snapbridge, l’utilisateur peut transférer les images en temps réel de l’appareil à son smartphone. Le Nikon Coolpix W300 arrivera sur le marché en juin avec un prix fixé à 449€. Il est disponible en rouge, en jaune, en noir ou en version "camouflage".

