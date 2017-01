Le créateur de Flappy Bird lance un nouveau jeu : Ninja Spinki challenges

Il y a environ trois ans Dong Nguyen nous avait tous rendus fous avec son jeu Flappy Bird. Le créateur vietnamien revient cette année avec un tout nouveau jeu aussi sadique baptisé Ninja Spinki Challenges. Dong Nguyen avait basé le succès de Flappy Bird sur la formule suivante : scoring, répétition et difficulté exagérée. Ninja Spinki Challenges suit la même stratégie, essayant de rendre les joueurs complètement addictifs.



Le nouveau jeu mobile du vietnamien consiste à suivre l’entraînement d’un petit ninja. Celui-ci doit principalement éviter des chats qui rebondissent ou des boulets de canon. Les différentes parties sont limitées par le temps. Le jeu est composé de 6 challenges. Une fois un des challenges réussit, le mode sans fin est enfin débloqué. Chaque challenge contient cinq degrés de difficulté différents.



Le jeu est disponible gratuitement sur iOS et Android via Google Play.

