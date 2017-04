Nintendo 2DS XL : une New 3DS XL à 150$, mais sans 3D

Nintendo lancera le 28 juillet une nouvelle console portable. La 2DS XL offrira tous les avantages d’une New 3DS XL, excepté son écran 3D. L’ensemble du catalogue de cette dernière sera compatible.



À côté d’un bon démarrage commercial de la Switch, sa console de salon, Nintendo n’oublie pas le secteur mobile. Plutôt que de prendre le risque de pousser une nouvelle génération, le géant nippon préfère capitaliser sur la 3DS et en multiplier les déclinaisons. Grand bien lui en prend puisque le parc mondial installé compte déjà 65,3 millions de machines, dont 7,27 millions écoulées durant la dernière année fiscale.

Nintendo 2DS XL

La 2DS XL n’est pas une nouvelle machine à proprement parler. Elle mixe en réalité les lignes d’une New 3DS XL avec les fonctionnalités tronquées de la 2DS, version 2D de la 3DS, sortie en 2013.



Étant donné que l’image en trois dimensions des 3DS n’avait pas convaincu l’ensemble du public (nombre désactivent d’ailleurs cette option), le lancement d’une 2DS XL fait tout à fait sens. Elle gagne un design pliable qui permet de protéger son double écran, contrairement à la 2DS d’origine. En outre, ses affichages ont été agrandis pour plus de confort. L’écran secondaire dispose d’une zone NFC, permettant la compatibilité avec les Amiibo.



Elle adopte également les touches introduites par la New 3DS, à savoir un second stick (C-Stick) ainsi que deux boutons Z (ZL/ZR) sur sa tranche arrière.

La 2DS Xl sera déclinée en deux livrées pour son lancement : noir/turquoise et blanc/orange. Son prix européen n’a pas été communiqué. Outre-Atlantique, il sera de 150 $. On peut tabler sans trop de risque sur 150 € en France. A noter qu’elle sera fournie avec un stylet, une carte microSD de 4 Go, six cartes de réalité augmentée ainsi qu’un chargeur.