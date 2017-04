Nintendo a vendu plus de Zelda pour la Switch que la console elle-même

La console Nintendo Switch est la console du constructeur qui a connu le plus grand succès commercial au moment de son lancement aux États-Unis par rapport aux précédentes. Et encore plus surprenant : le nouveau Zelda Breath of the Wild est le jeu de la Switch qui a connu le plus grand nombre d’acquisitions et a même été plus acheté que la console elle-même.



Nintendo vient d’annoncer à ce propos que 925 000 versions de Zelda ont été vendues pour 906 000 consoles Switch. À titre de comparaison, Nintendo a aussi vendu 460 000 consoles Wii U, ce qui monte le total de ventes du constructeur à 1,3 million d’unités. Breath of the Wild est la version des aventures de Link qui a été vendue le plus rapidement de l’histoire de Nintendo.



Nintendo explique ce pourcentage de ventes supérieur à 100% par le fait que le constructeur a proposé une version limitée de Breath of the Wild en parallèle à la version originale, ce qui a donné l’idée à certains fans d’acheter les deux versions. D’autres utilisateurs auraient également acheté le titre avant la console.

Face à ce succès commercial inattendu de la Switch, Nintendo affirme avoir conscience des problèmes d’approvisionnement et s’efforce de satisfaire tous les demandeurs de sa console. Une grosse quantité de Switch serait donc en cours d’expédition. 2 millions de consoles ont été prévues d’être livrées en mars dernier, et la marque prévoit enfin de doubler sa production pour la monter à 16 millions cette année.