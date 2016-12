Nintendo : après Mario, Animal Crossing et Fire Emblem ?

Après le succès de Super Mario Run, il se pourrait bien que Nintendo développe beaucoup plus ses différents univers de jeu sur mobiles. Tatsumi Kimishima, président de la célèbre entreprise au petit plombier italien, a annoncé dans une interview pour le média Japonais “Kyoto NP”, que l’entreprise comptait consacrer plus de temps et d’investissement dans le développement de jeux pour smartphones et tablettes.

Ainsi, Nintendo prévoirait 2 à 3 sorties de jeux mobiles pour 2017. Une cadence qu’ils compteraient essayer de garder chaque année. Aucune annonce n’a été faite concernant la sortie simultanée de jeux sur iOS et Android. Le président du groupe ne s'est pas non plus risqué à prédire si certains systèmes seront plus chanceux que d’autres de porter un titre exclusif Nintendo. Selon les premières rumeurs, les deux titres qui tiennent la corde pour être portés sur smartphone et tablettes seraient Animal Crossing et Fire Emblem.

Construire sur le succès de Super Mario Run

Super Mario Run était la première véritable tentative de jeu mobile par Nintendo. Disponible uniquement sur iOS, et bien que la version complète demande un paiement de 9€99, l’application a été téléchargée plus de 40 millions de fois ce qui constitue un énorme succès. Kimishima dit penser aux 100 millions de téléchargements pour Super Mario Run, probablement une bonne motivation pour continuer de développer des jeux sur les plateformes mobiles.



Super Mario Run : 15 trucs et astuces pour le maîtriser