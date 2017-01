Nintendo laisse un message caché dans la NES Mini

Nintendo aurait laissé un message caché dans le code source de sa NES Mini. Les messages auraient pour but de décourager les hackers. Contrairement à beaucoup d’autres sociétés, Nintendo avait réussi à garder la NES Mini secrète jusqu’à se présentation officielle. Néanmoins, la société nippone semble s’être préparée à ce que sa console attise les plus malins.



Dès sa sortie, la NES Mini a rencontré beaucoup de succès auprès du public. Nintendo a tellement rencontré de succès que la compagnie est rapidement tombée en rupture de stock. Ce succès à attiser les plus curieux. Certains se sont même amusés à fouiller dans le firmware de la NES Mini.



C’est ainsi que ces curieux sont tombés sur un message signé Capitaine Hanafuda : « Bonjour, c’est le Capitaine Hanafuda ici. Lancement de l’émulateur dans 3… 2… 1. Beaucoup d’efforts, de larmes et d’innombrables heures ont été nécessaires pour confectionner ce bijou. Alors, s’il vous plaît, veuillez garder l’endroit en ordre et ne pas tout casser ! Cheers, le Capitaine Hanafuda ».



Il s’agit en fait d’un clin d’œil au jeu de cartes Hanafuda populaire en Asie. De plus, il est évident que ce message s’adresse aux hackers et aux personnes malintentionnées.

>>>>>> Lire aussi : Nintendo a vendu 200 000 NES Mini aux Etats-Unis