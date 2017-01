Nintendo NES Mini : un hack permet d'installer plus de jeux

Un pirate russe est parvenu à ajouter des jeux dans la NES Mini, la version très compacte de l’antique Nintendo NES.

Sortie en fin d’année dernière, la NES Mini offre une bouffée de nostalgie limitée aux gamins des années 80/90. Seuls 30 jeux sont inclus dans la console et son port cartouche factice ne permet pas de grossir sa ludothèque.



Afin de faire sauter cette limitation, un hacker connu sous le pseudo de Madmonkey a piraté la machine afin d’en contourner les protections et installer de nouvelles ROMs. La petite machine n’a pas mis bien longtemps à céder sous les attaques du pirate. En quelques heures, il est parvenu à s’y introduire par une faille de sécurité et installer 30 jeux supplémentaires. Bien évidemment, sa solution n’est pas à la portée de tous puisqu’elle nécessite de triturer le noyau Linux de la NES Mini. Une manipulation qui n’est pas sans risque puisqu’en cas d’erreur, la machine peut se bloquer irrémédiablement.



Les plus ardus peuvent néanmoins suivre les instructions de Madmonkey, lesquelles ont été traduites en anglais sur Pastebin.

>>> Lire : NES Classic Mini : que vaut la console rétro de Nintendo ?