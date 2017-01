Nintendo Switch : RDV à 16h pour une prise en main. Avec toi ?

Nintendo vient juste d’annoncer la Switch, et déjà le constructeur propose de découvrir ses premiers jeux dans un événement exceptionnel au coeur Paris. Nous aurons donc l’occasion de vous faire profiter de cette première présentation de la nouvelle console de Nintendo le temps d’une session de jeu à partir de 16h, lors d’une diffusion en direct sur Facebook Live. Ce sera également l’occasion pour vous de poser toutes vos questions, auxquelles nous essaierons de répondre le plus justement possible, et de découvrir les premiers jeux qui devraient accompagner la Nintendo Switch le 3 mars prochain.

En attendant, vous pouvez retrouver notre récapitulatif de l’annonce de la Nintendo Switch, qui a eu lieu cette nuit sur le site de Nintendo.