Mais au fait, on dit LE ou LA Switch ?

La France s’est réveillée ce vendredi matin avec une nouvelle console à découvrir : la Nintendo Switch. Mais comment faut-il l’appeler exactement : Le Switch, ou La Switch ?

La question vous paraît anodine ? Que nenni ! Elle ne l’est certainement pas pour les fans les plus acharnés. La grande lignée des consoles portables de Nintendo, les différentes versions de GameBoy, portent généralement un pronom masculin. Ainsi, nous sommes censés dire « un GameBoy », un détail que les fans de la première heure défendent bec et ongles. La/Le Switch étant une console portable, une question légitime se pose donc tout naturellement : fait-elle partie de la famille des GameBoy ? Dans ce cas, l’appeler « Le Switch » semble tout à fait approprié.



LE Gameboy, ancêtre de LA Switch ?

Mais intéressons-nous plutôt à la communication de Nintendo sur ce sujet. En anglais, comme en japonais, il n’existe pas d’article défini à placer devant un nom : on dit simplement « Switch » ou « The Switch », qui ne donne aucune indication quant au genre de la console. La conférence de cette nuit ne nous aura donc donné aucun élément de réponse. Il fallait donc attendre la communication officielle de Nintendo France, dans les heures qui ont suivi la conférence.

Fébriles, nous étions donc accrochés à nos boîtes mail ce matin, avant de voir enfin arriver le Graal : pour Nintendo France, il semblerait que le nom complet soit « La Nintendo Switch ». Une console au féminin, donc, si on en croit le dernier communiqué francophone de la marque. Pas certain que cela suffise à mettre fin au débat, qui s’annonce rageur, mais c’est déjà une piste. Dernier indice, et non des moindres : nos amis québécois, qui ont tendance à utiliser le mot « switch » pour désigner un interrupteur, utilisent le terme « la switch » depuis des années déjà...







Quoi qu'il en soit, nous poserons la question directement à Nintendo lors de l'événement Switch en direct du Grand Palais, à Paris et qui sera retransmis sur notre Facebook Live. Rendez-vous vers 16h.