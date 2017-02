Nintendo Switch : un abonnement annuel autour de 20 euros pour le online

C’était l’une des principales annonces de Nintendo le 13 janvier dernier. On apprenait que, contrairement aux consoles précédentes du constructeur, l’accès au multijoueur en ligne serait payant avec un abonnement mensuel.

Après Microsoft et PlayStation, c’est au tour de Nintendo de faire payer l’accès à ses services en ligne. Sur la Switch, il faudra en effet payer un abonnement annuel afin de pouvoir accéder aux modes multijoueurs, discuter avec ses amis à la voix ou profiter d’offres spéciales sur certains jeux. A noter que, comme sur PlayStation 4 et Xbox One, cet abonnement permettra de télécharger des jeux gratuitement chaque mois. Ils ne seront cependant plus jouables gratuitement après cette période, même après avoir été téléchargés. Par ailleurs, ces jeux offerts seront exclusivement des jeux de NES et de Super NES, et non pas des jeux récents.

Autant dire que cette annonce de la part de Nintendo n’a pas enthousiasmé les foules, malgré un mois d’essai gratuit en mars, à la sortie de la Switch. Afin de calmer les critiques, Tatsumi Kimishima, président de Nintendo, a annoncé le prix de cet abonnement dans une interview accordée au journal Nikkei. Il devrait être compris entre 2000 yens (16 euros) et 3000 yens (24 euros) par an. De leur côté, les abonnements en ligne de PlayStation et Xbox coûtent respectivement 49,99 et 59,99 euros par an, mais les jeux téléchargés gratuitement chaque mois restent disponibles et accessibles à vie sur votre console.

La Nintendo Switch sortira le 3 mars prochain. Au lancement, Nintendo prévoit notamment les jeux 1 2 Switch, Dragon Quest Heroes 1 et 2, Little Inferno, World of Goo ou Zelda Breathe of the Wild au lancement.

