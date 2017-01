Nintendo Switch : voici les premiers accessoires

La présentation complète de la Nintendo Switch et de ses premiers jeux devrait avoir lieu en ce mois de janvier, mais déjà les fuites se multiplient concernant la console. Aujourd’hui, c’est une liste d’accessoires qui a fait son apparition sur la toile, et qui nous donne un aperçu de ce que Nintendo prévoit de vendre pour accompagner sa console.

Les accessoires plus ou moins utiles sont un classique de chaque nouvelle console arrivant sur le marché, et la Switch ne fait évidemment pas exception. On y retrouve donc les désormais classiques protecteurs d’écran, qui pourront être soit un film fin, soit une coque en plastique plus épaisse, tous deux fournis entre 10 et 15 euros par le japonais Hori. C’est en fait la liste des produits fournis par ce constructeur qui a été diffusée sur Twitter et s’est retrouvée sur le forum NeoGAF, et montre de nombreux accessoires. Un dock destiné aux manettes devrait notamment être de la partie, pour environ 30 euros, avec un support pour la console à 12 euros.

Une manette classique est attendue pour une trentaine d’euros, tandis que les joueurs nomades pourront s’offrir un boîtier pouvant contenir 24 jeux pour 10 euros, une sacoche rigide à 18 euros ou encore un chargeur à brancher sur l’allume-cigare pour 20 euros. Plus étonnant, on retrouve également un stick arcade, objet le plus cher du catalogue à 149 euros, qui laisse présager de la sortie de jeux d’arcade sur la prochaine console de Nintendo. On notera enfin l’existence d’un adaptateur Ethernet (30 euros), ou encore de plusieurs objets de personnalisation, notamment des stickers à l’effigie du prochain jeu Zelda (10 euros).

Rappelons que la Nintendo Switch est attendue pour le mois de mars 2017, pour un prix qui devrait être annoncé dans les prochains jours.